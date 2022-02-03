В Златоусте произошел пожар в торговом центре

Фото: Любимый Златоуст/vk.com

Пожар начался ночью 2 февраля в торговом комплексе «Планета» в Златоусте. Очевидцы заметили дым, идущий из помещения сетевого супермаркета.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, огонь распространился на 9 квадратных метров, загорелись вещи и стены.

К торговому центру отправили 10 человек на двух пожарных машинах. Потушить огонь удалось менее, чем за 15 минут. Люди при происшествии не пострадали.

Точную причину ЧП сейчас устанавливают. По предварительным данным, огонь вспыхнул из-за нарушения правил использования электрического оборудования.

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