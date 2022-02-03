В Челябинской области машина совершила кувырок после ДТП

Фото: 8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС по Челябинской области

ДТП с переворотом случилось в Верхнем Уфалее 2 февраля. Два автомобиля столкнулись на пересечении улиц Бабикова и Гагарина.

По данным ГИБДД, один из водителей не уступил дорогу другому и выехал на перекресток на красный сигнал светофора. Произошло столкновение.

Фото: 8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС по Челябинской области

Удар оказался таким сильным, что одна из машин перевернулась и осталась лежать на крыше.

На место происшествия выезжали сотрудники МЧС. Но, как рассказали в районном пожарно-спасательном отряде, их помощь не потребовалась.

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