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Происшествия3 февраля 2022 6:09

В Челябинской области машина совершила кувырок после ДТП

Авария произошла в Верхнем Уфалее
Елена КОЛЧИНА
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Фото: 8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС по Челябинской области

Фото: 8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС по Челябинской области

ДТП с переворотом случилось в Верхнем Уфалее 2 февраля. Два автомобиля столкнулись на пересечении улиц Бабикова и Гагарина.

По данным ГИБДД, один из водителей не уступил дорогу другому и выехал на перекресток на красный сигнал светофора. Произошло столкновение.

Фото: 8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС по Челябинской области

Фото: 8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС по Челябинской области

Удар оказался таким сильным, что одна из машин перевернулась и осталась лежать на крыше.

На место происшествия выезжали сотрудники МЧС. Но, как рассказали в районном пожарно-спасательном отряде, их помощь не потребовалась.

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