ВТБ: доля безбумажных операций на Южном Урале выросла на четверть

Фото предоставлено пресс-службой ВТБ

За прошлый год этот показатель вырос более чем на 25 процентных пунктов.

Чаще всего опцией электронного подписания клиенты ВТБ пользуются при оформлении кредитов наличными и получении кредитных карт – более 85% подобных операций совершается с помощью безбумажной технологии. Порядка 70% составляет доля цифровых соглашений при выдаче дебетовых карт.

Наиболее активно развиваются безбумажные операции в операционном офисе «Академический», который находится в Челябинске по адресу Блюхера, 55. Здесь клиенты оформляют в цифровом виде около 73% розничных сделок. Напомним, что это первое в регионе отделение нового формата, которое ВТБ открыл летом прошлого года в рамках масштабной программы модернизации сети.

Безбумажная технология работает в ВТБ следующим образом: при обслуживании клиента в офисе сотрудник оформляет услугу и создает электронный документ, а пользователь подтверждает операцию и подписывает все документы электронной подписью в мобильном приложении. Все подписанные таким способом договоры хранятся в специальном разделе ВТБ Онлайн и доступны клиенту в любое время. Безопасность технологии реализуется за счет комплекса мер, подтверждающих авторство и неизменность подписанного клиентом документа, а также надежной системы хранения данных и электронных документов.

«Использование цифровых сервисов становится все более привычным в сфере финансовых услуг. В подавляющем большинстве наших офисов на Южном Урале и в Зауралье более половины операций частные клиенты оформляют без использования бумаги, — отмечает управляющий ВТБ в Челябинской и Курганской областях Эдуард Громов. — Такая технология не только позволяет быстрее и удобнее взаимодействовать с банком, но и на практике воплощает принципы нашей ESG-стратегии».

Материал предоставлен пресс-службой банка ВТБ (ПАО)