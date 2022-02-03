Почти 4 тыс. человек за день заболели коронавирусом в Челябинской области

Коронавирусом заболели уже почти 180 тыс. южноуральцев
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
За последний день в Челябинской области выявили 3992 новых случая Covid-19. Это максимум за все время с начала пандемии. Среди заболевших – 612 школьников. Так много заразившихся детей за день прежде тоже не регистрировали.
Общее количество подтвержденных за все время случаев коронавируса достигло в регионе 179 401.
По данным областного министерства здравоохранения, за последние сутки 12 человек умерли от ковидной пневмонии.
Сейчас на лечении находятся 24 588 заболевших коронавирусом южноуральцев.
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