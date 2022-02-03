Почти 4 тыс. человек за день заболели коронавирусом в Челябинской области

Коронавирусом заболели уже почти 180 тыс. южноуральцев Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За последний день в Челябинской области выявили 3992 новых случая Covid-19. Это максимум за все время с начала пандемии. Среди заболевших – 612 школьников. Так много заразившихся детей за день прежде тоже не регистрировали.

Общее количество подтвержденных за все время случаев коронавируса достигло в регионе 179 401.

По данным областного министерства здравоохранения, за последние сутки 12 человек умерли от ковидной пневмонии.

Сейчас на лечении находятся 24 588 заболевших коронавирусом южноуральцев.

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