В Челябинске откроется третий форум рестораторов и отельеров Welcome Forum

Фото: Welcome Forum

С 9 по 10 февраля в Челябинске в конгресс-отеле «Малахит» состоится Третий Уральский форум отельеров и рестораторов «Welcome Forum»! Генеральный партнер форума – «МАКФА». Стратегический партнер – «EFKO FOOD». Партнеры: «ТРИАЛ МАРКЕТ», «Ecolab», «Яндекс». Партнер POP-UP вечеринки - «БКС Мир Инвестиций».

Что ждёт гостей Welcome Forum?

Фото: Welcome Forum

Спикеры деловой программы для рестораторов из Москвы, Краснодара, Тюмени, Екатеринбурга и Челябинска раскроют темы, связанные с проблемой нехватки персонала, поделятся опытом в создании и управлении командой ресторана, а также расскажут, как увеличить прибыль с помощью доставки и утилизации отходов!

Отельеры узнают, как создать команду на миллион и что такое MOM-сервис, рассчитают затраты на уборку в отеле и как на этом можно сэкономить, также, спикеры из Москвы, Республики Крым, Екатеринбурга и Челябинска расскажут о нововведениях в системе классификации средств размещения, как бороться с потребительским экстремизмом и на что обратить внимание при ремонте и реконструкции отеля. Администраторов отелей ждёт конкурсная программа для выявления лучших в своей профессии, а также, бизнес игра для развития личностных навыков и изучения профессиональных терминов.

Тренды, тренды, тренды в ресторанном и гостиничном бизнесе и как их отработка реализуется и приносит деньги! Билеты и подробная деловая программа на сайте!

Фото: Welcome Forum

Шеф-повара подготовили мастер-классы по приготовлению блюд паназаиатской, итальянской и средиземноморской кухонь, они покажут, какими десертами можно удивить гостей вашего ресторана и как создать идеальное тесто для пиццы! Поговорим о личностном росте повара, как создать личный бренд и пройти стажировку за границей. Площадка с мастер-классами открыта для посещения, но при условии регистрации на сайте до 7 февраля!

Если даже вы не сможете посетить нашу насыщенную программу форума в течение двух дней, обязательно загляните на профессиональную выставку, которая пройдёт в рамках Welcome Forum! Познакомиться с новыми производителями и поставщиками сферы HoReCa, а также наладить бизнес-связи можно бесплатно, но не забывайте о предварительной регистрации на нашем сайте! До 7 февраля действует бесплатная регистрация на сайте.

Фото: Welcome Forum

За гастрономические изыски на форуме отвечает команда шеф-поваров Аутентичной Уральской Кухни, которые приготовят блюда из продуктов, выращенных на Урале и удивят участников форума 9 февраля на закрытой вечеринке. Помимо удивительных блюд, гостей ждут вкусные коктейли и подарки от партнеров форума, советуем оставить личный автомобиль дома!

До встречи на Welcome Forum! Подробности на сайте: welcomeforum74.ru.