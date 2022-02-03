Что нарисовали художники на льду реки Миасс в центре Челябинска

Фото: Владислав Одегов

Художники завершили работу над гигантским арт-объектом на реке Миасс в Челябинске. Огромная мандала с тигром и флагами России и Китая — это и поддержка наших спортсменов на Олимпиаде в Пекине и поздравление с китайским Новым городом. Иероглифы означают «Быстрее, выше, сильнее, вместе».

Над рисунком на реке работали художник Владислав Одегов — он нарисовал концепт огромной мандалы с тигром, а реализовал задумку «цифровой кузнец» Денис Анохин с командой волонтеров.

Увидеть огромный рисунок можно с набережной у Краеведческого музея, филармонии или моста по улице Кирова.

— В общем-то украшением города мы занимались всегда. Так как зима — не самый благоприятный период для росписи, было принято решение исходить из доступных средств и полотен. Первую снегогравюру мы сделали в декабре, дабы поддержать онлайн-фестиваль осознанности, который проводил наш друг и соратник Антон Апарин неподалеку от этого места в день зимнего солнцестояния. Эту акцию мы приурочили к наступившему новому году лунного календаря и близящимся олимпийским играм, а также к 30-летию со дня основания федерации бокса, при поддержке которой мы воплощали данный проект, — рассказал КП-Челябинск художник Владислав Одегов.

Создание картины заняло больше четырех дней. Ранее жители города рассуждали о том, что означают эти гигантские круги. Среди версий было послание инопланетянам или отсылка к Аркаиму.

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