В Челябинске пропал десятилетний мальчик

Мальчика ищут волонтеры
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Челябинске разыскивают десятилетнего мальчика. Известно, что школьник сегодня, 3 февраля, ушел из дома № 25А по улице Маршала Чуйкова в Парковом, и до сих пор о его местонахождении ничего неизвестно. Был одет в серую длинную куртку и серую шапку-ушанку в клетку, на нем также был рюкзак.
Информацию о местонахождении мальчика просят сообщить по телефону:
89514551317 — Татьяна;
89080534139 — Александр;
89080810702 — Руслан;
89823437993 — Александр.
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