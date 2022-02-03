В Челябинске пропал десятилетний мальчик

Мальчика ищут волонтеры Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинске разыскивают десятилетнего мальчика. Известно, что школьник сегодня, 3 февраля, ушел из дома № 25А по улице Маршала Чуйкова в Парковом, и до сих пор о его местонахождении ничего неизвестно. Был одет в серую длинную куртку и серую шапку-ушанку в клетку, на нем также был рюкзак.

Информацию о местонахождении мальчика просят сообщить по телефону:

89514551317 — Татьяна;

89080534139 — Александр;

89080810702 — Руслан;

89823437993 — Александр.

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