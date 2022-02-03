В Челябинске на 7,7 млн рублей оштрафовали фирмы, поставлявшие товары для детских технопарков

Картель организовали при поставке товаров для "Кванториумов". Фото: vk.com/kvantorium174

Поставщики детских технопарков «Кванториум» в Челябинской области создали картель. Об этом сообщили в региональном управлении Антимонопольной службы.

В результате сговора две компании и один индивидуальный предприниматель в 2018 и 2019 годах получили от государства контракты более чем на 140 млн рублей.

За нарушение антимонопольного законодательства ООО «ФЕНИКС» оштрафовали на 5,4 млн рублей, а ООО «ФГОС-резерв» - на 2,3 млн рублей.

Об обнаруженных нарушениях антимонопольщики сообщили в правоохранительные органы. В отношении участников картеля могут теперь возбудить уголовное дело об ограничении конкуренции.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru