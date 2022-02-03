В Челябинске завершены поиски 10-летнего мальчика, который ушел из дома

Мальчик оказался цел и невредим Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинске прекратили поиски пропавшего утром 3 февраля школьника. 10-летний мальчик, которого разыскивали волонтеры и сотрудники правоохранительных органов, вернулся домой.

Как сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета по Челябинской области, никаких противоправных действий в отношении мальчика не было совершено. Сейчас ребенок в безопасности.

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