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Общество3 февраля 2022 10:49

В Челябинске построят лабораторию для проверки качества дорожного ремонта

Ради этого вырубят деревья
Елена КОЛЧИНА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
В лаборатории будут оценивать качество дорожного покрытия

В лаборатории будут оценивать качество дорожного покрытия

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Челябинске начали строить новое здание для «Южно-Уральского центра дорожных испытаний и исследований». Дом с офисами и специальными помещениями для оборудования возведут на улице Профинтерна до конца 2022 года.

Как сообщает ИА «Уральский меридиан», в лаборатории будут оценивать качество щебня, асфальта и других материалов дорожного строительства. В мэрии Челябинска надеются, что площадка для испытаний позволит быстрее обнаруживать технологические нарушения на дорогах, причем не только в городе, но и по всей области.

Ради строительства планируют вырубить деревья и кустарник. Подрядчик должен будет провести компенсационные высадки на территории Советского района будущей весной и летом. Взамен уничтоженных посадят 50 лиственных деревьев, кроме того засеют газон на площади 0,4 гектара.

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