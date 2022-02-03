Реконструкцию очистных сооружений в Челябинске начнут в 2022 году

Губернатор познакомился с проектом модернизации сооружений. Фото: alexeytexler.official/Instagram.com
В Челябинске в 2022 году должны начать реконструкцию водоочистных сооружений МУП «ПОВВ». Об этом рассказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
По словам главы региона, на обновление сооружений уйдет два года.
— Большая часть средств будет выделена из Фонда национального благосостояния, — сообщил Алексей Текслер.
Ранее МУП «ПОВВ» одним из первых в России попросило льготный целевой заем в сумме 1,14 млрд рублей на модернизацию оборудования.
Челябинские очистные сооружения построены в 1957 году. В предыдущий раз их оборудование обновляли в 1984 году.
— Это очистные сооружения Челябинска. Мало кто тут был, но из-за запаха все хорошо знают, где они находятся, — с иронией заметил Алексей Текслер.
На тошнотворный запах в районе очистных сооружений челябинцы жалуются уже не первый год. В 2020 году суд оценил ущерб, нанесенный природе из-за неисправности сооружений, в 1,1 млрд рублей и обязал МУП «ПОВВ» обновить оборудование, которое используют для очистки стоков. Работы по модернизации тогда оценили в 6,3 млрд рублей.
Минувшим летом в в Челябинске произошел мощный выброс сероводорода. Причиной стал прорыв канализационного коллектора рядом с очистными сооружениями.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru