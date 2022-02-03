Челябинка с ДЦП рисует картины ногами и ведет блог в TikTok

Фото: hornews.com

30-летняя жительница Челябинской области Анастасия Кубрак рисует картины ногами. Девушка страдает ДЦП и поэтому руками этого делать не может. Как не может ходить, а чтобы разговаривать ей приходится прикладывать усилия. Но несмотря на это она не унывает. Анастасия научилась не только создавать полотна, но и печатать на клавиатуре, делать селфи и снимать видео для Tik-Tok. Об этом рассказали Hornews.com.

— Четыре года назад я увидела в интернете рекламу масляной пастели и решила попробовать рисовать. Сначала у меня не очень получалось, потом я прошла курсы рисования и мои работы стали более интересными, яркими, — рассказала Анастасия.

Коляски девушке мастерит отец. Фото: hornews.com

Идеи для картин девушка ищет в интернете. После этого она кладет холст на пол, расставляет возле него краски и кисти и творит, не вставая с коляски. При этом второй ногой она придерживает холст. Ноги и пол от такого рисования быстро пачкаются в краске. Но зато каждая работа девушки отличается от любого первоисточника и выглядит уникально.

— Сначала я рисовала только пастелью, пастельными карандашами, использовала специальную бумагу для этого материала, а потом попробовала масляными красками на холсте, и результат мне понравился больше. Еще пробовала акрил, акварель, карандаши, но масляными красками мне рисовать удобнее, — объяснила свой выбор красок Настя.

В ее трудах Анастасию поддерживает семья. Как рассказала Полина, младшая сестра, рисовать Анастасия может целыми днями. А по словам матери, Людмилы Кубрак, в комнате у девушки все как у любого художника — эскизы, холсты, краски. При этом девушка еще и пишет стихи, поэтому в творческий беспорядок добавляются еще и рукописи.

Анастасия на своей первой выставке. Фото: Сергей Вчерашний / "Советское село"

Чтобы показать свои работы, девушка создала группу ВКонтакте, которую назвала «Рисунки ножкой». Кроме того, картины Анастасии выставлялись на персональной выставке в краеведческом музее Варны. Некоторые работы художница продает, а с другими не расстанется ни за какие деньги. Например, с портретом темнокожего человека.

Раньше девушка жила с семьей в селе Катенино, но недавно переехала в столицу региона. Там она снимает квартиру. По ее словам, уехать от семьи было нелегко, но желание cтать независимой оказалось сильнее. Девушка планирует остаться в городе навсегда. Сама она может налить себе чай, подогреть еду, помыть пол, заказать продукты и даже вязать и стирать. Кроме того, несколько раз в неделю к ней приходит помощница, а по выходным приезжают мама и сестра.

Часть работ девушки. Фото: hornews.com

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