Театр «У Моста» снова в Челябинске

На фестивале «CHELoBEK TEATPA», который будет проходить уже в 10-й раз, театр «У Моста» покажет спектакль «Энергичные люди» В. Шукшина!

С Челябинском у театра «У Моста» давняя любовь - он не только самый любимый город в России, но и самый старый друг. Ведь в далеком 1990 году именно в Челябинске случился самый первый фестиваль театра «У Моста» - «Театральные опыты».

Тогда показывали фантастическую историю «Зверь» о жизни после ядерной катастрофы. Спектакль произвел настоящий фурор! Совершенно невероятная стилистика игры актеров, основанная на применении систем Михаила Чехова и Ежи Гротовского, покорила жюри. С этого выступления началась российская известность театра. А когда театр приехал на фестиваль «Камерата», количество желающих попасть на спектакль, проходивший в Камерном театре, было такое, что они выдавили дубовую оконную раму, которая выпала на улицу и разбилась вдребезги!

После этого театр «У Моста» единственный на фестивале играет всегда по два представления, вот и в этом году: 27 февраля в 14:00 и 18:30. В итоге театр побывал в Челябинске 14 раз и неоднократно участвовал в трех Челябинских фестивалях: «Театральные опыты», «Камерата» и CHELoVEK TEATRA. Выходит, этот приезд юбилейный, 15-й!

Сергей Федотов поставил в Челябинском Камерном театре три спектакля: «Игроки», «Красавицу из Линэна» и «Мандат». Премьера спектакля «Игроки» состоялась в пятницу 13-го. И после этого «Игроки» идут уже больше 20 лет!

Благодаря челябинским постановкам и выступлениям на фестивалях у Сергея Федотова такая невероятная популярность в Челябинске - билеты на спектакли раскупают сразу, как они появляются в продаже!

В этом году театр «У Моста» привезет очень необычную для себя работу - советскую комедию «Энергичные люди». В. Шукшина.

Веселая жизнь заведующего магазином Аристарха Петровича заканчивается, когда жена Вера Сергеевна находит в его кармане любовную записку… В гневе она пишет прокурору донос на своего мужа и его подельников. Все подробно и доказательно о нетрудовых доходах - спекуляциях и воровстве. Будучи в шаге от тюрьмы герои прикладывают все силы для того, чтобы помирить его с супругой, взывая к сочувствию и пониманию, философствуя, угрожая, привлекая все новых и новых действующих лиц в роскошную квартиру, где и разворачивается драма. Удастся ли достичь судьбоносного примирения и не оказаться за решеткой?..

Широко известный в Европе, единственный в мире мистический театр «У Моста» - трижды номинант и лауреат Национальной премии «Золотая маска», лауреат премии «Звезда Театрала» в номинации «Лучший региональный театр России», обладатель 45 Гране-при зарубежных фестивалей, чемпион Индийской театральной Олимпиады, участник 205 международных фестивалей. По рейтингу журнала FORBES театр «У Моста» входит в десятку лучших театров России. По версии портала Yell.ru театр «У Моста» занимает четвертое место в рейтинге лучших российских театров. Театр гастролировал в Индии, Египте, Австрии, Германии, Польше, Чехии, Болгарии, Сербии, Косово, Боснии и Герцеговине, Македонии, Черногории, Латвии, Литве, Эстонии, Украине, Белоруссии, Венгрии, Словакии, Словении, Румынии, Грузии, Турции, Ирландии, Израиле, Казахстане, Армении, на Кипре и во многих городах России.

Основатель и художественный руководитель театра - СЕРГЕЙ ФЕДОТОВ! Заслуженный артист РФ, заслуженный деятель искусств РФ, лауреат Национальной премии «Золотая маска», лауреат Национальной премии Чехии, лауреат премии Правительства РФ, лауреат Строгановской премии. Поставил более 270 спектаклей, 50 из них за рубежом. В 2004 году за постановку «Собачье сердце» М. Булгакова был признан лучшим режиссером Чехии и стал первым иностранцем в истории Чешской Национальной премии, удостоенным этой высшей награды. В 2011 года был награжден чешской медалью им. Йозефа Юнгмана за большой вклад в развитие чешской культуры.

Спектакль состоится 27 февраля в 14.00 и 18.30 на сцене Камерного театра, ул. Цвиллинга, 15.