Челябинская конькобежка Ольга Фаткулина станет знаменосцем на Олимпийских играх в Пекине

Для Ольги Фаткулиной Игры в Пекине станут третьими в карьере. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Челябинская конькобежка Ольга Фаткулина и череповецкий хоккеист Вадим Шипачев станут знаменосцами команды ОКР на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине. Об этом в четверг, 3 февраля, сообщили в олимпийском комитете России.

— Выбор очевидный, он не вызывал ни у кого сомнений, — сказал журналистам президент ОКР Станислав Поздняков.

Для челябинской конькобежки Ольги Фаткулиной Игры в Пекине станут третьими в карьере: в 2010 году она выступала в Ванкувере, а в 2014 завоевывала серебряную медаль на дистанции 500 метров в Сочи. На чемпионате мира-2013 она заняла первое место на тысяче метров. В разные годы Фаткулина дважды становилась серебряным и четырежды бронзовым призером этого престижного старта.

Напомним, ранее Ольгу Фаткулину не допустили на чемпионат Европы в Голландии из-за положительного теста на COVID-19. При этом спортсменка чувствовала себя хорошо.

Олимпиада в Пекине стартует уже 4 февраля. Когда болеть за спортсменов Челябинской области (расписание выступлений)

Одними из первых в столицу игр прилетела спортивная делегация, представляющая российский шорт-трек. Челябинская спортсменка Екатерина Ефременкова показала апартаменты, где она живет вместе с еще четырьмя девушками.

Общий медальный зачет, последние новости о выступлении российских спортсменов, эксклюзивные материалы и интервью с Зимних Олимпийских игр 2022 в Пекине вы можете найти на портале «КП – Спорт».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru