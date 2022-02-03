Окна в Челябинске засветились триколорами в поддержку Ольги Фаткулиной и всей олимпийской сборной

Поддержим вместе российскую сборную на Олимпиаде.

В день, когда стало известно, что наша челябинская конькобежка Ольга Фаткулина станет знаменосцем на открытии Олимпиады, в окнах появились российские флаги. Их можно увидеть в офисе «Комсомольской правды-Челябинск», расположенном возле Дворца спорта «Юность». Так редакция решила поддержать российских спортсменов.

— В Пекине наша делегация вновь выйдет без национального флага, так пусть российских триколоров будет в эти дни больше здесь, на Родине, — говорят в КП-Челябинск.

В редакции флагами в честь наших спортсменов украсили окна на шестом этаже. Поддержать таким способом делегацию может любой челябинец. Для этого нужно вступить в нашу группу ВКонтакте и сделать репост. Флаги достанутся первым счастливчикам, которые смогут вывесить триколоры в своих окнах и потом выложить фото с хештегом #мысвами

Кстати участники акции уже начали выкладывать первые фото в поддержку нашей сборной.

А вот и первый обладатели флагов.

СПРАВКА

Олимпиада в Пекине стартует 4 февраля. В ней выступают несколько спортсменов из Челябинской области. Ранее мы публиковали их расписание выступлений.

Одними из первых в столицу игр прилетела спортивная делегация, представляющая российский шорт-трек. Челябинская спортсменка Екатерина Ефременкова показала апартаменты, где она живет вместе с еще четырьмя девушками.

Общий медальный зачет, последние новости о выступлении российских спортсменов, эксклюзивные материалы и интервью с Зимних Олимпийских игр 2022 в Пекине вы можете найти на портале «КП – Спорт».

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Расписание выступлений спортсменов Челябинской области на Олимпиаде в Пекине (смотреть).

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