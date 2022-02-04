В Челябинской области потеплеет до +2, будут гололед, метели и сильный ветер

В Челябинской области будет не по-зимнему тепло и очень скользко Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По прогнозам метеорологов, в пятницу 4 февраля жителям Челябинской области придется противостоять сразу нескольким неприятным погодным явлениям. Во-первых, в части районов появился гололед и начались метели. Днем ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду с отдельными порывами до 14 метров в секунду.

Местами будет идти мокрый снег. Потеплеет до -3, +2 градусов.

Автомобилистов уже предупредили о возможных трудностях на дорогах из-за погоды.

В выходные снег должен прекратиться, а температура воздуха — вновь снизиться. Днем в субботу 5 февраля обещают -5, 0 градусов, а в воскресенье 6 февраля — уже -4, -9 градусов.

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