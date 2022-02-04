В Челябинской области целое поле покрылось уникальными ледяными цветами

Фото: нацпарк "Зигальга"

В национальном парке «Зигальга» в Челябинской области появилось поле зимних цветов. Цветы, разумеется не настоящие, они состоят из инея.

«Бутоны» сформированы огромным множеством шестигранных кристаллов льда, которые наросли поверх прилипшего к ветвям снега. Каждая получившаяся в итоге форма уникальна, двух одинаковых «цветков» не бывает.

Появиться необычному природному украшению помогло сочетание погодных факторов.

— Для образования таких украшений необходимы безветренная погода и перепад температур, — объяснили в пресс-службе «Зигальги».

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