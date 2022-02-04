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Здоровье4 февраля 2022 6:20

В Челябинской области впервые более 4,6 тыс. человек за день заболели коронавирусом

Среди инфицированных – 666 школьников
Елена КОЛЧИНА
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Эпидемиологическая ситуация продолжает ухудшаться

Эпидемиологическая ситуация продолжает ухудшаться

Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Челябинской области продолжает резко расти заболеваемость коронавирусом. За последние сутки зарегистрировали 4697 новых случая Covid-19, в том числе 666 у школьников.

Днем ранее выявили на 705 новых случаев заболевания меньше.

За все время с начала пандемии коронавирус диагностировали у 184 098 южноуральцев.

По данным регионального министерства здравоохранения, сейчас от Covid-19 лечатся 27 474 пациента.

От ковидной пневмонии за последние сутки умерли человек.

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