В Челябинской области впервые более 4,6 тыс. человек за день заболели коронавирусом

Эпидемиологическая ситуация продолжает ухудшаться
Фото: Валентина ВАГАНОВА
В Челябинской области продолжает резко расти заболеваемость коронавирусом. За последние сутки зарегистрировали 4697 новых случая Covid-19, в том числе 666 у школьников.
Днем ранее выявили на 705 новых случаев заболевания меньше.
За все время с начала пандемии коронавирус диагностировали у 184 098 южноуральцев.
По данным регионального министерства здравоохранения, сейчас от Covid-19 лечатся 27 474 пациента.
От ковидной пневмонии за последние сутки умерли человек.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru