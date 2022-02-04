На шоу «Четыре свадьбы» невеста из Челябинской области заставила гостей подниматься на гору

Фото: Телеканал ПЯТНИЦА / youtube.com

Тренер по аэробике из Магнитогорска стала одной из участниц популярного шоу «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница». Мастер спорта по аэробной гимнастике Радмила и ее избранник — спортсмен Петр отпраздновали свадьбу неподалеку от Магнитогорска, на горнолыжном центре «Банное».

Торжество прошло в ресторане на живописной 900-метровой горе, куда все поднимались на фуникулере. Гостей впечатлили Уральские красоты. Но на расстояние до ресторана одна из участниц шоу все равно пожаловалась.

Оказалось, что будущие жених и невеста познакомились благодаря спорту.

— Я играла в волейбол за его команду. Смотрела на него и думала — самый хорошенький, накачанный, спортивный мальчик. И что я сделала? Забила гол. И он мне сказал: «Вот так надо играть». Мы поняли, что нам нужно дальше продолжать общение и встречи, — вспомнила Радмила знакомство со своим женихом.

Одним из самых запоминающихся для зрителей моментов свадьбы Радмилы оказалась «борьба» за жениха. Одна из участниц подготовила для мужчины подарок — восточный танец. Во время него Радмила не смогла стоять в стороне и устроила своеобразный «баттл» за внимание мужчины. И из него спортсменка, судя по реакции ее супруга, вышла победительницей.

— Тем, что она вышла и решила станцевать, она лишь показала, что она мне завидует. Это явно была моя победа и все оценили, — заявила Виктория, автор сюрприза.

Но выиграть в выпуске девушка все равно не смогла и ей досталось только третье место.

— Радмила оказалась самой колкой. Свадьба у нее была неплохая, она очень старалась. Но, мне кажется, она всех запугала, чтобы все было так, как она сказала, и никто не нарушал ее план, — оценила свадьбу участница Виктория.

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