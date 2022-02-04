В Челябинской области столкнулись два грузовика и легковой автомобиль

Фото: управление ГИБДД по Челябинской области

Один человек погиб и еще один серьезно пострадал в аварии, которая произошла утром 4 февраля на трассе М-5 в Челябинской области. В Ашинском районе столкнулись два большегрузных автомобиля и легковая машина. ДТП спровоцировал водитель ВАЗ-2110.

Как рассказали в региональном управлении ГИБДД, 35-летний водитель пытался обогнать двигавшуюся впереди машину и выехал на встречную полосу на участке дороги, где обгон запрещен.

На встречной полосе ВАЗ угодил под грузовик DAF, а в тот врезался ехавший следом большегрузный Freightliner.

Водитель ВАЗ погиб на месте происшествия. Пострадал находившийся рядом с ним пассажир.

На месте столкновения образовался затор. Сотрудники ГИБДД организовали реверсивное движение до устранения последствий аварии.

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