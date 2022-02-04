В Челябинске не хватает водителей и кондукторов общественного транспорта

В челябинских автобусах и троллейбусах некому садиться за руль и продавать билеты Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске не хватает водителей и кондукторов на автобусах, троллейбусах и трамваях. Об этом заявила мэр Наталья Котова.

— Значительно обновили парк автобусов и трамваев. Приобретение этих видов транспорта продолжится. Впереди нас ждет также модернизация всей троллейбусной инфраструктуры. Однако сегодня городу не хватает водителей, — написала она на своей странице в Instagram.

Исправить ситуацию городские власти надеются с помощью ярмарки вакансий, совмещенной с днем открытых дверей. Всех желающих приглашают 5 февраля в автопарк общественного транспорта на улице Молодогвардейцев, 3. Заинтересованных челябинцев будут ждать с 11:00 до 14:00.

Желающих приехать на экскурсию или найти работу готовы даже бесплатно доставить до автопарка: с 9:00 до 10:00 5 февраля автобусы будут ждать возле гипермаркета «Лента» на улице Блюхера, гипермаркета «МЕТРО» и у дворца культуры ЧМК.

Водителям общественного транспорта в Челябинске обещают зарплаты от 38 тыс. рублей бесплатное обучение и даже помощь в оплате ипотеки. Трудоустроить готовы иногородних, в том числе тех, кто согласен работать вахтовым методом.

Добавим, работу общественного транспорта в Челябинской области сейчас затрудняет не только кадровый дефицит, но и рост заболеваемости коронавирусом. Из-за массового ухода водителей на больничный в Магнитогорске сократили количество трамвайных маршрутов, а в Челябинске не могут наладить график движения автобусов.

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