В Челябинской области суд запретил строить кафе рядом с Вечным огнем

Памятник признан объектом культурного наследия. Фото: администрация Троицка

В Троицке Челябинской области запретили размещать кафе в сквере Памяти, де находятся Вечный огонь, мемориал погибшим в годы Великой Отечественной войны, и памятник «Клятва», признанный объектом культурного наследия регионального значения.

Как сообщает ИА «Уральский меридиан», в 2020 году рядом с памятником начали устанавливать нестационарные торговые объекты. Разрешение на создание кафе возле мемориала дала мэрия Троицка. В то же время в охранных зонах памятника закон запрещает строительство даже некапитальных объектов.

Прокуратура потребовала у городской администрации устранить нарушения, но в мэрии требования отклонили. Тогда прокурор обратился в суд.

Троицкий городской суд подтвердил, что мэрия неправа. В муниципалитете обжаловали это решение. Челябинский областной суд рассмотрел жалобу и встал на сторону прокуратуры: кафе рядом с памятником быть не должно.

— Исполнение решения суда находится на контроле в прокуратуре города, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, в мэрии Троицка недавно возмутились поведением детей, которые играли рядом с мемориалом в Сквере памяти. Чиновники требовали у полиции разыскать школьников. Сотрудники МВД действительна нашли детей и во время воспитательной беседы выяснили, что младшеклассники прыгали через Вечный огонь, пытаясь согреться после зимней проулки.

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