Челябинскому зоопарку разрешили оставить спасенных из адских условий гиббонов и макак

Детеныши чуть не погибли, но челябинские ветеринары сумели их выходить. Фото: Челябинский зоопарк

В Челябинском зоопарке останутся пять обезьян — гиббоны и яванские макаки. Животных еще крошечными детенышами спасли из рук контрабандистки в 2019 году. Теперь Троицкий городской суд определил судьбу как самой преступницы, так и животных. Обезьян окончательно передали зоопарку, а женщину, которая пыталась провезти их через границу с Казахстаном, приговорили к 3 годам лишения свободы.

Маленьких макак и гиббонов обнаружили в кошачьей переноске, спрятанной под вещами в багажнике автомобиля. Зверьки были в таком возрасте, который у человека назвали бы младенческим. Матерей, скорее всего, убили, чтобы отнять и продать детенышей.

В переноске обезьянки страдали от духоты, перепада температур, антисанитарии, голода и обезвоживания, питаться чем-либо кроме материнского молока они еще не научились. Один из детенышей почти сразу погиб от истощения, остальных ветеринарам удалось выходить. Для лечения зверьков привлекли даже врачей, которые обычно помогают людям — неонатологов и ортопедов.

Спасенным зверькам потребовалась психологическая реабилитация. Дело в том, что в природе гиббоны живут семьями, мать не покидает детенышей в течение первых трех лет их жизни.

— На видео видно, как малыши жмутся друг к другу. Лишенные своих семей, оказавшиеся в ситуации сильнейшего стресса, они долгое время при первой возможности сплетались в такой пушистый комок, пытаясь найти защиту друг в друге, — рассказали в пресс-службе зоопарка.

С большим трудом обезьянам удалось помочь, теперь челябинцы могут видеть их в постоянной экспозиции зоопарка.

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