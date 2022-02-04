«Ё» — мое: челябинка четыре года не может получить маткапитал из-за одной буквы

Фото: Архив "КП"

В Челябинске прокуратура провела проверку после обращения женщины, которой отказали в маткапитале из-за буквы «ё» в документах на одного из трех детей. Как выяснило ведомство, сотрудники ЗАГСа допустили ошибку в свидетельстве о рождении старшей дочери женщины из-за чего позднее челябинку не признали матерью троих детей.

— В связи с рождением третьего ребенка в семье в 2017 году мать детей обратилась в УПФР Калининского района Челябинска с заявлением о выдаче сертификата на материнский (семейный) капитал, где ей было отказано на основании отсутствия документов, подтверждающих рождение троих детей, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Теперь прокурор района обратился в суд, чтобы женщину признали матерью троих детей, и она получила заслуженный сертификат.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru