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Общество4 февраля 2022 10:31

«Ё» — мое: челябинка четыре года не может получить маткапитал из-за одной буквы

Жительнице Челябинска отказали в маткапитале из-за одной буквы в фамилии ребенка
Олег КОСТЕНКО
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Фото: Архив "КП"

В Челябинске прокуратура провела проверку после обращения женщины, которой отказали в маткапитале из-за буквы «ё» в документах на одного из трех детей. Как выяснило ведомство, сотрудники ЗАГСа допустили ошибку в свидетельстве о рождении старшей дочери женщины из-за чего позднее челябинку не признали матерью троих детей.

— В связи с рождением третьего ребенка в семье в 2017 году мать детей обратилась в УПФР Калининского района Челябинска с заявлением о выдаче сертификата на материнский (семейный) капитал, где ей было отказано на основании отсутствия документов, подтверждающих рождение троих детей, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Теперь прокурор района обратился в суд, чтобы женщину признали матерью троих детей, и она получила заслуженный сертификат.

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