Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
-12°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество4 февраля 2022 10:16

Челябинские врачи удалили у пациентки 5-килограммовую опухоль матки

Размеры саркомы сравнили с многоплодной беременностью
Елена КОЛЧИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: министерство здравоохранения Челябинской области

Фото: министерство здравоохранения Челябинской области

Специалисты Челябинского онкоцентра спасли жизнь женщины, удалив саркому огромных размеров. Возникшая в полости матки опухоль достигла почти 50 сантиметров в диаметре, а весила более 5 килограммов. По оценкам гинекологов, размер очага болезни можно было сравнить с многоплодной беременностью.

Пациентке с трудом удавалось дышать, она не могла лежать на спине. Быстро разраставшаяся опухоль сдавливала внутренние органы.

Хирургам важно было не только удалить злокачественное образование, но и не повредить соседние органы.

— Операция была изначально очень тщательно подготовлена: мы заказали кровь с индивидуальным подбором, понимая объем предстоящего вмешательства. Удалив огромный патологический очаг, мы незамедлительно начали переливание крови, — рассказала заведующая онкогинекологического отделения Валерия Саевец.

Как сообщили в пресс-службе регионально минздрава, хирургическое вмешательство прошло успешно, на восьмой день после него пациентку благополучно выписали домой. Женщине еще предстоит пройти химиотерапию.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru

0