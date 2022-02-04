Челябинские врачи удалили у пациентки 5-килограммовую опухоль матки

Фото: министерство здравоохранения Челябинской области
Специалисты Челябинского онкоцентра спасли жизнь женщины, удалив саркому огромных размеров. Возникшая в полости матки опухоль достигла почти 50 сантиметров в диаметре, а весила более 5 килограммов. По оценкам гинекологов, размер очага болезни можно было сравнить с многоплодной беременностью.
Пациентке с трудом удавалось дышать, она не могла лежать на спине. Быстро разраставшаяся опухоль сдавливала внутренние органы.
Хирургам важно было не только удалить злокачественное образование, но и не повредить соседние органы.
— Операция была изначально очень тщательно подготовлена: мы заказали кровь с индивидуальным подбором, понимая объем предстоящего вмешательства. Удалив огромный патологический очаг, мы незамедлительно начали переливание крови, — рассказала заведующая онкогинекологического отделения Валерия Саевец.
Как сообщили в пресс-службе регионально минздрава, хирургическое вмешательство прошло успешно, на восьмой день после него пациентку благополучно выписали домой. Женщине еще предстоит пройти химиотерапию.
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