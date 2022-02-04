Жителя Челябинской области, напавшего на полицейского с распятием, отправили в психбольницу

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Нязепетровске 61-летнего мужчину отправят на принудительное лечение в психбольницу. Такое решение вынес суд после того, как в июле 2021 года подсудимый напал на прибывшего по вызову участкового. Как сообщили источники КП-Челябинск, в качестве оружия он использовал железное распятие и штыковую лопату.

— Мужчина, страдающий психическим расстройством, применил насилие в отношении участкового уполномоченного полиции, прибывшего по вызову об оскорблении пьяным соседом жильцов многоквартирного дома. Потерпевшему в результате противоправных действий причинен легкий вред здоровью, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

В отношении мужчины было заведено дело о применении насилия в отношении представителя власти (ч.2 ст. 318 УК РФ). Но от уголовного наказания суд мужчину освободил, ограничившись помещением его в медицинскую организацию.

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