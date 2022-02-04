В Челябинской области в лесу поймали наркоторговца с 125 упаковками мефедрона

В машине у подозреваемого нашли пакет со 125 упаковками синтетического наркотика. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

В лесу в окрестностях Кыштыма полицейские задержали мужчину, перевозившего партию наркотика. В машине у 28-летнео жителя Снежинска нашли 125 свертков с мефедроном общим весом 250 граммов. Еще один пакет с 1 граммом синтетического наркотика обнаружился в кармане брюк снежинца.

Как рассказали в региональном ГУ МВД, мужчина через интернет получал задания – где нужно обустроить «закладки» для продажи запрещенных средств. Подозреваемый развозил наркотики по тайникам в нескольких городах Челябинской области.

Сейчас снежинца поместили в СИЗО. В отношении него возбудили уголовное дело о незаконном обороте наркотиков. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

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