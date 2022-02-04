В Челябинской области запретили строить кафе у памятника погибшим в Великой Отечественной войне

Фото: Администрация города Троицка Челябинской области / vk.com

В Челябинской области администрация города Троицка дала разрешение на строительство кафе в сквере Памяти. Местных жителей это возмутило, ведь там уже находится мемориал в честь погибших в годы Великой Отечественной войны. После жалоб граждан прокуратура провела проверку и выяснила — строить общепит здесь нельзя по закону.

— В соответствии с федеральным законодательством об охране объектов культурного наследия, запрещается возведение новых объектов капитального и некапитального строительства, за исключением произведений монументально-декоративного искусства, фонтанов, малых архитектурных форм высотой до трех метров, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Троицкий городской суд постановил удовлетворить требования прокурора. Но решение было обжаловано ответчиком. После этого ситуация была рассмотрена на уровне региона, где вердикт был оставлен без изменений.

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