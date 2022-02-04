Жителю Челябинской области грозит 5 лет за дебош в суде

Фото: Артем КИЛЬКИН

31-летний житель поселка Красногорский получил условный срок за применение насилия в отношении представителя власти, а теперь рискует сесть за нападение на пристава прямо в зале суда.

Во время заседания он нарушал порядок, замечания судьи игнорировал. А потом и вовсе не захотел уходить.

— В ответ на законные требования судебного пристава покинуть зал судебного заседания применил к нему насилие не опасное для жизни и здоровья, нанеся ему удар по руке и угрожая продолжить нанесение ударов, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Теперь мужчину, который, вероятно, не сделал для себя никаких выводов, ждет еще один суд. На этот раз ему грозит для пяти лет лишения свободы за по ч.3 ст.296 УК («Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия»).

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