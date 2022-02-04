В Челябинске задержали 23-летнюю девушку за создание подпольного казино

Фото: архив "КП"

В Челябинске полицейские пресекли деятельность подпольного казино, расположенного в доме по проспекту Победы. Нелегальный бизнес организовала ранее не судимая 23-летняя жительница Сосновского района. Об этом в пятницу, 4 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Также полицейские нашли и изъяли в казино 4 материнские платы, 1 сотовый телефон, 2 маршрутизатора и деньги в сумме более 10 тысяч рублей.

В отношении девушки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр). За совершенное преступление ей грозит до двух лет лишения свободы.

Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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