В Курганской области педофил два года насиловал малолетнюю внучку сожительницы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Курганской области 54-летний житель Лебяжьевского района предстанет перед судом за неоднократное изнасилование внучки своей сожительницы. За совершенные преступления ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

По данным следствия, преступления происходили в 2019-2021 годах, когда девочка приезжала погостить на каникулы к бабушке. Как раз в это время ее и насиловал сожитель женщины. Девочка долгое время молчала и позже рассказала о произошедшем своей матери. После этого родные ребенка обратились в правоохранительные органы.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по пункту «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). На период следствия ему избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу.

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