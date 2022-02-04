Экс-начальник «ЧелябГЭТа» собирается построить многоэтажку напротив театра в Челябинске

Александр Павлюченко был руководителем «ЧелябГЭТ» в 2017-2020 годах. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Мэрия Челябинска собирается провести 10 февраля публичные слушания, темой которых станет изменение назначения земельного участка на проспекте Ленина, 8. Речь идет о территории возле театра ЧТЗ, где планируют построить жилой многоквартирный дом. В настоящий момент в этом месте находится кафе, которое принадлежит компании «Капучино» - она же и владелец земли.

Согласно базе данных «Контур. Фокус», директором «Капучино» является Александр Павлюченко. В 2017-2020 годах он был руководителем «ЧелябГЭТ». А владельцем компании является его отец Николай Павлюченко.

Согласно правилам застройки и землепользования города на участке, о котором идет речь, можно строить досуговые, развлекательные и культурные учреждения. Также там разрешается сделать предприятия общепита, стоянки, парковки и общественные туалеты. Однако для строительства многоэтажки необходимо получить одобрение на публичных слушаниях.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru