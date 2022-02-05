В Кыштыме Челябинской области отреставрируют казенный дом для служащих завода конца 19 века

Так выглядит здание сейчас и по проекту. Фото: Госкомитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области

Госкомитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области представил проект реставрации Казенного дома для служащих Верхне-Кыштымского завода. Здание конца 19-начала 20 века находится в историческом центре Кыштыма.

В доме отреставрируют кирпичные фасады, деревянный пристрой и входную группу. Особое внимание уделят сохранившимся деталям. Это кирпичный фриз и карнизы, пилястры, кирпичные наличники, деревянные карнизы, стойки балкона, козырек главного входа, аттик и башенки крыши. Рабочие воссоздадут деревянную входную дверь и проведут капитальный ремонт стен.

В 2020 году Казенный дом для служащих Верхне-Кыштымского завода был признан объектом культурного наследия. Архитектурный стиль памятника — эклектика с элементами классицизма, модерна и русской деревянной архитектуры. В здании сохранилась на втором этаже «голландская» печь, деревянная лестница со ступенями и балясинами. Также у дома сложная конфигурация, красивые высокие окна, сдержанный, но выразительный декор в эклектичном стиле.

В доме на улице Базарной (сейчас Советская, 9) в Кыштыме жил инженер Верхне-Кыштымского чугунолитейного завода Мамкин, затем служащий завода Дукат. До 1973 года в здании размещалась библиотека имени Швейкина. В 1970-е годы в бывший дом служащих завода переехало Кыштымское отделение ДОСААФ, затем мастерская по ремонту теле и видео техники.

Фото: Госкомитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области.

Сохранившаяся "голландская" печь на втором этаже. Фото: Госкомитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области.

Фотография 1957 года. Фото: Госкомитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области.

Фото: Госкомитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области.

Так выглядит здание сейчас. Фото: Госкомитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области.

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