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Политика5 февраля 2022 13:51

В Челябинской области сменился глава нотариальной палаты

Передачи должности по наследству не случилось
Ольга ЩАПИНА
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Фото: пресс-служба ЧОНП.

Фото: пресс-служба ЧОНП.

В Челябинской области избрали нового главу нотариальной палаты. Им стала нотариус Челябинского городского округа Наталья Кузьмина. Предыдущие 15 лет структуру возглавлял Сергея Третьяков. Предполагалось, что место займет его сын, руководитель совета молодежи областной нотариальной палаты Николай Третьяков. Однако большинство членов проголосовали за Наталью Кузьмину.

– На собрание приехал президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик, – сообщает пресс-служба палаты. – Большинством голосов нотариусов новым президентом ЧОНП избрана Наталья Кузьмина.

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