«Трактор» из-за коронавируса не доиграет регулярный чемпионат

"Трактор" может начать плей-офф с лидерства на Востоке КХЛ. Фото ХК "Трактор".

КХЛ предложила клубам не доигрывать регулярный чемпионат. По плану лиги 16 команд (по восемь из Восточной и Западной), которые пройдут в плей-офф. Победителя определят по проценту набранных очков в регулярном чемпионате (это связано с тем, что команды провели разное количество матчей).

Напомним, остановка регулярного чемпионата была связана с наличием положительных ПЦР-тестов у ряда игроков клубов Континентальной хоккейной лиги. Предлагается завершить чемпионат на той стадии, которая была на момент локдауна. В соцсетях называют чемпионат «спектаклем», «свалкой», упрекают лигу в желании сэкономить деньги на расходах, связанных с перелетами, проживанием и т.п., поскольку игроки и так получат свои деньги, положенные им по контрактам.

Напомним, что по итогам «регулярки» на текущий момент «Трактор» занимает первое место в Восточной конференции КХЛ.

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