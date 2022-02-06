На Челябинской области впервые пройдет фестиваль «Аркаимское солнцестояние»

Туристам предложат мастер-классы, лекции и театральные представления. Фото: Юлия РЕУТОВА

С 20 по 22 июня в заповеднике «Аркаим» Челябинской области пройдет новый фестиваль, посвященный современному искусству. «Аркаимское солнцестояние» организуют на грантовые средства.

Как сообщил директор заповедника Валерий Волик, уже сформирована программа, идет подбор участников.

— В день летнего солнцестояния к нам приезжает огромное количество туристов. Чтобы избежать стихийного брожения, мы попробуем его направить в культурное русло. Организуем сразу несколько площадок, где все желающие смогут познакомиться с современным искусством, — сообщил Валерий Волик.

В программу войдут инверсивные представления, перфомансы, будут представлены инсталляции. Мастера-скульпторы проведут огненно-музыкальный перфоманс «Огненная скульптура» и создан ленд-арт объект. Посетители карнавала смогут послушать лекции по современному искусству, музыкальный концерт, театральные постановки.

А еще гости первыми увидят второй мультфильм про Аркаим. Он будет посвящен работе заповедника.

КСТАТИ

В Челябинске создали научно-популярный фильм «Аркаим. Колесница времени». Посмотреть его можно бесплатно в кинотеатре им. Пушкина и «Знамя».

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