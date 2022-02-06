Зима не сдается: в Челябинске похолодает до минус 20-ти

Неделя начнется с морозов и снегопада.
Фото: Ольга ЩАПИНА
В Челябинске рабочая неделя начнется с мороза и снегопада. Зима не сдается.
По данным гидрометцентра, в ночь на 7 февраля столбики термометров опустятся до минус 21 градуса. Днем потеплеет до минус 10-ти.
Ожидается облачная погода с прояснениями. В понедельник прогнозируется небольшой снег. Ветер будет восточный и северо-восточный 3-8 м/с.
До семи часов вечера 7 февраля сохраняются НМУ, когда вредные примеси от выбросов не рассеиваются, а стоят над городом.
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