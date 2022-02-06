Воспитанники южноуральского тренера по лыжным гонкам завоевали медали на Олимпиаде в Пекине

Юрий Бородавко - старший тренер сборной России по лыжным гонкам. Фото: Министерство спорта Челябинской области

6 февраля лыжник Александр Большунов завоевал золотую медаль в скиатлоне. Еще один представитель российской сборной — Денис Спицов — финишировал вторым и взял серебро. Как сообщили в Министерстве спорта Челябинской области, оба спортсмена тренируются под руководством тренера Юрия Бородавко, родившегося и начавшего свою карьеру в Златоусте.

— Поздравляем спортсменов и южноуральского тренера, — добавили в Минспорта региона.

Команду России представляли четыре лыжника — Александр Большунов, Алексей Червоткин, Денис Спицов и Артем Мальцев.

О том, как в Пекине наши лыжники боролись за медали читайте по ссылке.

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