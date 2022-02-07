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Общество7 февраля 2022 4:18

В Челябинской области потеплеет на 20 градусов и пойдет снег

Ветер при этом ослабнет
Елена КОЛЧИНА
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В челябинской области 7 февраля появится изморозь и начнутся снегопады

В челябинской области 7 февраля появится изморозь и начнутся снегопады

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Метеорологи предупреждают жителей Челябинской области о заметном потеплении. Если минувшей ночью температура воздуха опускалась до -27 градусов, то уже днем 7 февраля будет от -13, до -8, а в самых западных районах региона — даже до -3 градусов.

Ветер не превысит 2-7 метров в секунду.

В некоторый районах может появиться изморозь. Пойдет снег. Более обильными снегопады будут в южной половине Челябинской области.

Снегопады продолжатся в течение недели. По прогнозу Гидрометцентра, к выходным дневная температура воздуха будет составлять -6, -5 градусов. Всю неделю будет облачно, но к 12 февраля облака станут реже и из-за них чаще начнет выглядывать солнце.

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