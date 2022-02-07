В Челябинске пропала 15-летняя девочка

Фото: vk.com/poisk_vzroslyh74

В Челябинске разыскивают 15-летнюю Марию Афонину. О ее местонахождении ничего не известно с пятницы 4 февраля.

Девочка ушла из дома на шоссе Металлургов и пропала.

У школьницы среднее телосложение, рост 151 сантиметр, короткие волосы с челкой на прямой пробор, серые глаза. Есть пирсинг на правой брови, носу и языке.

В день исчезновения девочка была одета в черный пуховик. С собой у нее был черный пакет и рюкзак в светло-коричневую клетку. Школьница обычно ходит без шапки.

Тех, кому что-либо известно о местонахождении-и девочки, просят сообщить в полицию либо волонтерам отряда «Легион-СПАС» по номерам 8-908-811-69-03 (Алексей), 8-951-455-13-17 (Татьяна), 8-982-343-79-93 (Александр).

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