Следственный комитет начал проверку после того, как собака искусала лицо 7-летнему челябинцу

Собака набросилась на ребенка в поселке Федоровка Фото: Людмила МАРЧУК

После нападения собаки на ребенка в Челябинском поселке Федоровка в региональном СУ Следственного комитета начали проверку.

— Проведение проверки взято на контроль руководителем СУ СК по Челябинской области, — уточнили в ведомстве.

Напомним, собака набросилась на семилетнего ребенка, когда тот гулял во дворе. Со следами укусов на лице мальчика привезли в травмпункт. Родители пострадавшего школьника обратились в полицию. Агрессивная собака, по предварительным данным, была бродячей.

Инфографика: Серей Зверев

Ранее следователи инициировали проверку после нападения стаи бездомных собак на 8-летнего мальчика в челябинском СНТ.

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