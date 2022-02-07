На Комсомольском проспекте в Челябинске заменят слишком тонкие деревья

Подрядчик обязан будет заменить деревья за свой счет. Фото: Эко-Standart
На Комсомольском проспекте в Челябинске заменят 43 недавно высаженных липы. Деревья не соответствуют требованиям техзадания на озеленение улицы.
Замены деревьев добились городские эко-активисты. Как рассказали в пресс-службе объединения «Эко-Standart», представитель мэрии провели выездную проверку после многочисленных обращений общественников. Участники объединения обнаружили, что деревья вдоль Комсомольского проспекта высадили с нарушениями. Большая часть лип не соответствовала параметрам, указанным в контракте: деревца оказались слишком тонкими.
— Произведены замеры высаженных деревьев с помощью штангенциркуля и обнаружены 43 дерева, не соответствующие требованиям, — рассказали в муниципальном Комитете дорожного хозяйства после проверки.
Теперь претензии предъявили подрядчику — ООО «Зеленый Челябинск 74». Компания обязана будет убрать «неправильные» деревья и посадить новые, а также заменить грунт и восстановить поврежденный газон. Работы выполнят весной — в период с 25 апреля по 25 мая. Контракт на озеленение оплатят только после того, как подрядчик исправит все допущенные нарушения. А в июне в комитете дорожного хозяйства планируют провести обследование новых лип, чтобы проверить, прижились ли они.
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