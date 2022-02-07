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Здоровье7 февраля 2022 6:18

В Челябинской области 4,4 тыс. человек за день заболели коронавирусом

Это на 500 меньше, чем днем ранее
Елена КОЛЧИНА
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Коронавирусом сейчас болеют почти 40 тыс. южноуральцев

Коронавирусом сейчас болеют почти 40 тыс. южноуральцев

Фото: Валентина ВАГАНОВА

За последний день в Челябинской области выявили 4400 новых случая коронавируса. Это ровно на 500 случаев меньше, чем днем ранее. Среди вновь заболевших — 660 школьников.

По данным областного министерства здравоохранения, сейчас от коронавируса лечатся 39 282 южноуральцев.

За сутки от ковидной пневмонии умерли 12 пациентов.

За все время с начала пандемии Covid-19 диагностировали у 198 752 жителей Челябинской области.

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