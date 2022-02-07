В администрации Челябинска объяснили перебои в работе троллейбусов нехваткой водителей

Троллейбусы стали ходить реже. Фото: Андрей АБРАМОВ

Челябинцы начали активно жаловаться на нерегулярную работу троллейбусов и трамваев. Заместитель главы города по дорожному хозяйству Андрей Ксензов объяснил сокращение количества выходов на линию нехваткой водителей.

— Провели анализ, к сожалению, не хватает 100 водителей троллейбуса и кондукторов, — отметил Андрей Ксензов. — Поэтому занижен выход на линию автотранспорта.

Более стабильно начали ходит автобусы. По данным Ксензова, сейчас на линию выходят около 170 машин при норме в 176. С начала января на работу приняли 50 водителей, еще 22 человека пришли на ярмарку вакансий, чтобы узнать условия работы. Однако мешает следовать графику высокая заболеваемость среди персонала. На больничном находятся 52 водителя и 47 кондукторов.

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