На полигоне ТБО в Полетаево появится уникальное для Челябинской области производство по компостированию органических отходов

Фото: Полигон ТБО

На территории полигона ТБО в Полетаево скоро будет введен в эксплуатацию новый производственный участок, на котором будет происходить термическое компостирование органического мусора. Отходы этого типа составляют около трети от общего потока ТБО, ежедневно поступающего на предприятие.

Компостирование – метод переработки с высокой доказанной эффективностью, технология основана на ускоренном термическом обезвреживании органики в специальных ваннах. Такая обработка мусора позволяет сократить захоронение органических «мусорных хвостов» в среднем на 45%.

Возведение первой очереди объекта идет полным ходом: в настоящий момент закончен монтаж изолирующего капитального фундамента, плит упорных стенок, заложена арматурная конструкция георешётки. Строительство осуществляется с использованием спецтехники: обогревающего оборудования для бетона, погрузчиков, экскаваторов и кранов. Площадь первой очереди ванн для компостирования составит 1000 кв. м. Окончание строительства первого этапа запланировано на конец апреля 2022 года.

По утвержденному проекту объект будет состоять из двух участков технологического компостирования. Но, с разным назначением конечного продукта – органической смеси. В термических ваннах первого участка, строительство которого сейчас находится в активной фазе, отходы будут перерабатываться в компостные биосмеси (удобрения). Полезное сырье будет реализовываться и использоваться по прямому назначению: для долговременного улучшения и подпитки почв в сельском хозяйстве.

Ванны второй очереди будут «превращать» органический мусор в технологический материал для нужд самого полигона.

«Второй участок, строительство которого начнется чуть позже, предназначен для производства технического грунта. Сырьем также послужат органические отходы, но не подходящие для аграрного использования, то есть из которых невозможно сделать удобрения. Однако, при этом, пригодные для изготовления материала для отсыпки дорог и рекультивации старых карт (прим. – мест захоронений ТБО). Мы дадим вторую жизнь отходам, которые раньше приходилось размещать на картах. И тем самым, безусловно, колоссально снизим объемы захоронения органики, а значит, и уровень антропогенной нагрузки», – рассказал заместитель генерального директора ООО «Полигон ТБО» Роман Рупотка.

Каждый участок рассчитан на переработку от 40 до 60 тыс. тонн органических отходов в год, что позволит значительно сократить объемы ежегодных захоронений.

Фото: Полигон ТБО

Выделение органической фракции из потока ТКО является одним из важнейших этапов комплексной обработки ТКО и осуществляется в три этапа: сначала отходы выбираются на линиях сортировочного комплекса, после чего складируются в накопители, где смешиваются с измельченными древесными отходами. Полученная смесь закладывается в специальные ванны на 4-5 недель – именно столько требуется для созревания качественного компоста. На этот период ванны укрываются надежным изолирующим пологом, позволяющим создавать внутри конструкции повышенную температуру, необходимую для ускорения процесса компостирования. Прочный материал покрывного полога обеспечивает равномерность климатических условий по всему объёму перерабатываемых отходов. А также создает воздушный «замок», надежно запирающий запах, образующийся в процессе компостирования.

Что важно – весь производственный цикл будет находиться под пристальным контролем.

«Все ванны полигона ТБО в Полетаево будут оборудованы датчиками контроля температуры и кислорода, а жидкий органический гумус будет выводиться в специальный накопитель», – подчеркивают специалисты полетаевского полигона.

Эффективная утилизация органических отходов поможет увеличить полезный ресурс полигона. Основные задачи, которые решает переработка с помощью технологии термического компостирования:

- уменьшение объёмов размещения ТКО (захоронения);

- уменьшение образования фильтрата;

- уменьшение выделяемых газов;

- исключение трат на приобретение грунтов для технологических целей и рекультивации;

- повышение качества сортировки вторичных ресурсов.

Особо подчеркнем, что Полигон ТБО в Полетаево является первым предприятием Челябинской области, внедряющим комплексную работу по обращению с ТБО с использованием технологии компостирования органики. До настоящего времени такая методика не применялась ни на одном из аналогичных объектов региона. Впрочем, и в других регионах России участки компостирования органики на полигонах ТБО пока что малочисленны. Подобными производственными мощностями обладают лишь некоторые полигоны Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана и Краснодарского края.

Поэтому новый производственный участок ООО «Полигон ТБО» можно с полной уверенностью назвать уникальной практикой для Южного Урала.

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