В Челябинске два водителя сбили пешеходов и сбежали

Фото: ГИБДД Челябинска

В Челябинске два водителя скрылись с мест ДТП, бросив пострадавших пешеходов. Аварии произошли в минувшие выходные, сообщили в ГИБДД города.

Первая случилась днем 5 февраля во дворе на Комсомольском проспекте. 50-летний мужчина за рулем Peugeot 607 наехал на 61-летнего пешехода. Пострадавший получил травмы, ему оказали медицинскую помощь. Водитель скрылся с места происшествия, но позже его задержали сотрудники ГИБДД.

Второе ДТП случилось днем 6 февраля на улице Сосновая роща. 67-летний мужчина шел по краю дороги, когда его сбил ехавший в попутном направлении Nissan. Водитель скрылся с места происшествия, но полицейским удалось установить его личность. Это оказался 74-летний пенсионер. Травмированному пешеходу также понадобилась медицинская помощь.

Это не единственные аварии с пешеходами за минувшие два дня. Под колеса попали также 39-летний мужчина на улице Черничной, 57-летняя женщина на улице Солнечной и 68-летняя женщина на улице Лесопарковой. Все пешеходы остались живы, а водители дождались сотрудников ГИБДД на местах аварий.

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