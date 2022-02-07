Жительница Челябинской области 100 раз перевела деньги мошенникам

Женщина сто раз отправляла деньги на неизвестный счет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Магнитогорска потеряла все свои сбережения, поверив мошенникам. Как рассказали в городском УМВД, 71-летнюю женщину убедили отдать 2 млн рублей.

Пенсионерке позвонил незнакомец, представившийся сотрудником Центробанка. Он спросил, какие у пожилой женщины есть вклады, и попросил перевести все деньги на безопасный счет, якобы затем, чтобы уберечь накопления от незаконных банковских операций. Под руководством мошенника горожанка отправила на неизвестный счет 1,5 млн рублей. После этого злоумышленник убедил пенсионерку взять в кредит и переслать ему еще полмиллиона рублей.

Обманщик звонил женщине в течение целой недели. Отправляя ему 2 млн рублей, пенсионерка совершила более сотни переводов через банкомат.

Только после этого женщина заподозрила неладное и обратилась в полицию. Сейчас злоумышленника пытаются разыскать.

В полиции Магнитогорска уже обратились к жителям города с просьбой следить за соседями по очереди у банкомата.

— Безопасные счета не существуют. Если вы видите у банкомата человека с телефоном у уха, осуществляющего множество операций по внесению средств, попробуйте с ним поговорить, — просят в УМВД. — Может, в этот момент вы успеете спасти его от потери денег.

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