Челябинцам предложили пройти опрос по велодорожкам в городе

Летом 2021 года появление большого количества электросамокатов стало проблемой для пешеходов и водителей.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Управление архитектуры Челябинска решило узнать мнение горожан по развитию велоинфраструктуры в городе. Опрос можно пройти на специальном сайте вело74.ru
Жителям предлагают ответить на 17 вопросов, в частности, просят рассказать, как горожане передвигаются по городу в теплое время года, часто ли пользуются личным автомобилем, имеют ли велосипед, как часто и по каким дорогам катаются, пользуются ли прокатом велосипедов и самокатов, стоит ли вообще прокладывать велодорожки и где.
— При создании стратегии развития велоинфраструктуры города мы обязательно учтем полученные сведения, — сообщает разработчик.
Также уточняется, что под велоструктурой понимается также использование самокатов, гироскутеров и моноколес.
Конкурс на разработку сети велодорожек в Челябинске выиграла питерская компания OTS Lab, которая создавала аналогичные проекты в Дербенте и Мурманске. За 5 млн рублей фирма должна совместно с ГИБДД и городскими чиновниками продумать схему маршрутов для велосипедистов и самокатчиков, определить места для велопарковок и велопроката.
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