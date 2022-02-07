За 2021 год в Челябинской области дали взяток на 60 миллионов

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Челябинской области за 2021 год выявлено 646 преступлений, связанных с коррупцией. И большинство из них связаны со взятками — 373 нарушения закона, что на 4,7% больше, чем годом ранее.

— Общая сумма взяток по выявленным преступлениям, предусмотренным ст. 290 УК РФ (получение взятки), ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество) составила 60 млн рублей, средняя сумма взятки составила 220 тыс. рублей, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

В ведомстве отмечают, что при борьбе с коррупцией важно минимизировать последствия преступлений. Поэтому на имущество нарушителей закона часто накладывается арест и в дальнейшем оно перепродается. Например, по делам о хищениях бюджетных средств выявлен ущерб на 176 млн рублей. Добровольно из них погашены 14,9 млн, а на имущество общей стоимостью 257 млн рублей уже наложен арест.

Всего за минувший год судами региона рассмотрено 252 уголовных дела о коррупционных преступлениях. И из 265 подсудимых 211 осуждены по наиболее тяжкому составу.

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