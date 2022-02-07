Врач-инфекционист рассказал о достоверности экспресс-тестов

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В последнее время вырос спрос на экспресс-тестирование на антиген коронавируса SARS-CoV-2. Насколько точны результаты этих тестов? На что обратить внимание при использовании? В каких случаях нужна проверка результатов с помощью ПЦР-тестирования? – на эти и другие вопросы ответил Андрей Поздняков, врач-инфекционист, к.м.н., главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь».

Последнее время резко возрос спрос на экспресс-тесты. Можно ли сказать, что они стали точнее с начала пандемии?

Сегодня на рынке представлено несколько видов экспресс-тестов на антиген к коронавирусу. Более дорогие тесты действуют по принципу иммунохромотографии и, как правило, имеют более высокую чувствительность, то есть с большей долей вероятности обнаружат вирус при его низкой концентрации в пробе. Разумеется, по сравнению с тем, какими были экспресс-тесты в момент своего появления, они стали более точными. Их заявленная эффективность в среднем составляет 70-80%, в зависимости от тест-системы.

Известно, что экспресс-тесты отстают в точности от лабораторных. В чем тогда их преимущество?

Преимущество экспресс-тестов заключается в возможности получить результат здесь и сейчас. Тем не менее, существует проблема отрицательной предсказательной ценности. Если мы видим клиническую симптоматику, похожую на коронавирус и получаем отрицательный результат, то существует вероятность, что он может быть недостоверен. Вместе с тем, положительному результату в таком случае можно доверять. Дело в том, что у экспресс-теста нижняя граница чувствительности гораздо выше, чем у ПЦР-теста, то есть при малой концентрации вируса в пробе антигенный тест её просто не заметит из-за довольно низкой чувствительности. В этом отношении ПЦР-тест гораздо более точен. Кроме того, результат экспресс-теста не является документальным подтверждением отсутствия заболевания.

Как правильно пользоваться экспресс-тестами? Когда лучше дополнительно сдать ПЦР-тест, а в каких случаях экспресс-теста будет достаточно?

Если после контакта с коронавирусом прошло уже больше недели и симптомов нет, тогда скорее всего отрицательному результату теста на антиген можно верить.

Не имеет смысла покупать несколько экспресс-тестов, чтобы перепроверить результат, как раз из-за низкого уровня чувствительности этих тестов. Лучше купить один тест, но внимательно изучить инструкцию, понять, как правильно брать биоматериал и что является биоматериалом для конкретного купленного экспресс-теста. Неверное взятый мазок или неправильно собранная слюна могут дать ложноотрицательный результат.

Если у человека есть симптомы COVID-19, был контакт с инфицированным, если он не вакцинирован или входит в группу риска тяжелого течения заболевания, но при этом получает отрицательный результат экспресс-теста, то лучше дополнительно сдать ПЦР-тест. Иначе человек может не знать о текущем заболевании COVID-19 и не получить помощь вовремя.

С точки зрения снижения нагрузки на лаборатории, экспресс-тесты полезны?

Если мы говорим о необходимости быстрого и массового тестирования группы людей, вынужденно находящихся в тесном контакте продолжительное время, то экспресс-тесты будут более разумны, чем лабораторный ПЦР-тест, потому что сделать это проще и быстрее.

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